«حمدان الطبية» تعقد ندوتها الــ ٤ عن بُعد 23 الجاري

المصدر: (دبي - البيان)

تعقد جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، الندوة الرابعة من سلسلة الندوات عبر الإنترنت 23 الجاري، تحت عنوان «الإصابة بكوفيد 19 خلال فترة الحمل»، وسيتحدث خلال الندوة كل من البروفيسور شيتارانجان بورانداري، العميد الفخري للكلية الهندية لأمراض النساء والتوليد، والدكتورة جين كونري، الأستاذة الإكلينكية المساعدة في جامعة كاليفورنيا.

كما سيشارك في إدارة الندوة الدكتور منى تهلك، استشاري أمراض النساء والولادة، وعضو هيئة التدريس المعاون بجامعة محمد بن راشد آل مكتوم، والمدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، والمديرة السابقة لبرنامج التوليد وأمراض النساء، ورئيسة جمعية أمراض النساء والولادة في جمعية الإمارات.

وكانت الجائزة قد بدأت سلسلة الندوات عبر الإنترنت شهر يوليو الماضي من خلال ندوة ناقشت موضوع اللقاحات، بينما ناقشت الندوة الثانية موضوع «تشخيص وعلاج كوفيد 19» وناقشت الندوة الثالثة موضوع «أمراض الرئة في مراحل الإصابة المبكرة بكوفيد 19» بحضور أكثر من 2500 مشارك من جميع أنحاء العالم.

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