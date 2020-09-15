«راديو فرنسا الدولي»: المجتمع الفرانكفوني في دبي يرحب ببرنامج التقاعد

المصدر: دبي - سيد صالح

رصد «راديو فرنسا الدولي» ترحيباً واسع النطاق من جانب المجتمع الناطق بالفرنسية «الفرانكفوني» المقيم في دبي ببرنامج التقاعد، الذي أعلنت عنه الإمارة الأسبوع الماضي، الذي يتيح للمتقاعدين من كل أنحاء العالم، وفقاً لاشتراطات معينة، الإقامة الدائمة في الإمارة.

وبث «راديو فرنسا الدولي» تقريراً إذاعياً، أمس، عن البرنامج الجديد تضمن مقابلات مع أفراد مع المجتمع الفرانكفوني المقيم في دبي، لاستطلاع آرائهم في البرنامج، حيث أبدوا جميعاً سعادتهم به.

وكان من بينهم ميشيل تانتموان، رجل أعمال كندي ينتمي إلى مقاطعة «كيبيك»، التي تمثل الجزء الناطق بالفرنسية في كندا. ويقيم تانتموان في دبي مع أبنائه وأحفاده منذ عام 1986، بعد أن أنشأ بها شركته الخاصة.

وقال تانتموان: «الإمارات بلد مضياف للغاية، وتمتلك كل الصفات والمقومات التي تجعل منها وطناً دائماً لنا للأبد، نحن نجدد إقامتنا في الدولة كل ثلاثة أعوام، وهو ما كنا نقوم به منذ ما يقرب من 35 عاماً، وهي الفترة التي عشتها في هذا البلد».

وأضاف تانتموان: «الآن وبعد إعلان البرنامج الجديد للتقاعد، انتهت هذه المشكلة، وصار بإمكاني التمتع بإقامة دائمة في دبي، لذا، يتعين عليّ القول: شكراً لكل من أسهم في تنفيذ هذا البرنامج».

وقالت نوران عساف، أستاذة علم الحضارات الإنسانية في جامعة «نيويورك أبوظبي»، وهي فرنسية من أصل عربي: «يسهم البرنامج الجديد بقوة في تعزيز جاذبية دبي لدى المقيمين، الذين يعدون من أهم المساهمين في بناء اقتصاد الإمارة».

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