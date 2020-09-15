«الوطني للأرصاد» يحتفي باليوم العربي للأرصاد الجوية

المصدر: (أبوظبي - وام)

يحتفي المركز الوطني للأرصاد، بذكرى اليوم العربي للأرصاد الجوية، والذي يقام هذا العام تحت شعار «المناخ وسلامة المجتمع».

ويعتبر يوم 15 سبتمبر 2020، علامة فارقة في العمل العربي المشترك في مجال الأرصاد الجوية، ويصادف هذا العام، مرور نصف قرن على القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية، في الخامس عشر من سبتمبر 1970، بهدف توحيد الجهود والأهداف في هذا المجال العلمي الحيوي، الذي يجمع مرافق الأرصاد الجوية في كافة الدول العربية، والتي بدأت نشاطها في معظم الدول العربية منذ أكثر من مئة عام.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الله أحمد المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، على أهمية الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية بالأرصاد الجوية في مختلف الدول العربية، ومساهمتها الفاعلة في الحد من تداعيات تغير المناخ، وضمان سلامة المجتمعات.

وقال: «يعد الاحتفاء باليوم العربي للأرصاد الجوية، فرصة مهمة لتسلّيط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به هيئات ومراكز الأرصاد الجوية في العالم العربي، وأهمية التنسيق المشترك بينها، والذي توفره الجامعة العربية، ممثلةً باللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية».

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