خليفة يمنح سفير فرنسا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

المصدر: أبوظبي - وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

وقلد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير الفرنسي الوسام خلال لقاء عقد، أمس، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأكد معاليه حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الفرنسية في شتى المجالات، مثمناً مساهمة السفير في تطوير هذه العلاقة، والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة. كما أبدى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية شكره للسفير الفرنسي على ما بذله من جهود، معرباً عن أمنياته له بالتوفيق والنجاح.

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