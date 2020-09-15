الإمارات تترأس اجتماع مديري الدفاع المدني الـ 29 بدول التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

ترأست دولة الإمارات أعمال الاجتماع التاسع والعشرين الافتراضي للمديرين العامين للدفاع المدني بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد عن بُعد.

ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بمجالات الوقاية والسلامة، وأفضل السبل لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات، إلى جانب عرض التجارب بين أجهزة الدفاع المدني بدول المجلس وتبادل أفضل الممارسات المطبقة.

وعرض الجانب الإماراتي جهود الدفاع المدني بالتعاون مع الهيئات المعنية بالدولة حول أهم الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19» إلى جانب عرض لمسيرة التميز والريادة في الدفاع المدني والبرنامج الخاص بها تحت مسمى «نظام الفؤوس للتميز»، الذي يعد وسيلة ابتكارية للتقييم في مراكز الدفاع المدني بالإمارات.

وتحدث اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، رئيس الاجتماع في البداية ناقلاً تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للحضور، وتمنيات سموه للاجتماع بالنجاح والتوفيق.

العمل المشترك

وقال المرزوقي إن الاجتماع سيسهم في تعزيز وتطوير العمل المشترك، لخدمة دولنا ومجتمعاتنا الخليجية، حيث يعد خطوة ضمن مسيرة تعزيز الإنجازات المشتركة في توجيه أجهزة الدفاع المدني في البلدان الخليجية للوصول إلى أعلى مستويات العالمية، باعتباره أحد الأجهزة المعنية بمواجهة الأزمات والكوارث للحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين به، وفي سبيل أداء هذه المهمة الوطنية والإنسانية النبيلة.

ضم وفد الإمارات المشارك في الاجتماع العميد محمد عبدالله النعيمي، مدير عام شؤون الإطفاء والحماية بالقيادة العامة للدفاع المدني، والعميد محمد عبدالله التكاوي، مدير إدارة الشؤون الإعلامية، وعدداً من الضباط.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز