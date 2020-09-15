حاكم أم القيوين يهنئ حمدان بن راشد بعودته إلى البلاد سالماً مُعافى

المصدر: دبي - وام

هنّأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بمناسبة العملية الجراحية، التي أُجريت لسموه، وتكللت بالنجاح.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في قصر سموه بزعبيل، صباح أمس، حيث أعرب عن صادق تهانيه، بمناسبة عودة سموه إلى البلاد سالماً مُعافى. حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

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