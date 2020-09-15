سفير الدولة لدى روسيا يرحب بمبادرة «أيام موسكو في الإمارات»

المصدر: (موسكو - وام)

رحب الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية بمبادرة حكومة موسكو، بشأن مقترح عقد فعالية «أيام موسكو في الإمارات»، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أنه سيتم التواصل والتنسيق في هذا الصدد مع الجهات المختصة في الدولة بشأن الفعالية، لضمان نجاحها، بما يعكس العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأعرب عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى مع سيرغي شيريمين وزير الحكومة المحلي ورئيس دائرة العلاقات الاقتصادية والدولية الخارجية لمدينة موسكو، وتم خلاله بحث تعزيز التواصل والعلاقات الثنائية.

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