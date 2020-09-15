«دار البر» تطلق حملة لإغاثة السودان

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت جمعية دار البر حملة إنسانية عاجلة لإغاثة السودان، ودعمه وتوفير احتياجات أبنائه، في ظل ما يتعرض له حالياً من فيضانات وسيول، غطت مناطق واسعة من البلد الشقيق، في إطار سياسة دولة الإمارات ورسالتها الإنسانية الحضارية.

وقال محمد سهيل المهيري، المدير التنفيذي لـ«دار البر»: إن الحملة تهدف إلى إغاثة ومساعدة الأسر المتضررة، جراء السيول والفيضانات، التي هدمت المنازل، وأغرقت الأراضي الزراعية، وأدت إلى نفوق المواشي.

وناشد مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع إلى المبادرة والمساهمة في دعم الحملة والتبرع لصالح أشقائنا في السودان دعماً لهم وتخفيفاً من وطأة المعاناة عبر قنوات التبرع المخصصة للحملة وهي: حساب بنك دبي الإسلامي (001520500334201) وحساب مصرف أبوظبي الإسلامي 10068294 إلى جانب خدمة الرسائل النصية القصيرة، لقيمة تبرع ودعم محددة، بواقع 2289 بقيمة 10 دراهم، 6025 لقيمة 20 درهماً، 2252 للتبرع بـ 50 درهماً، 6027 مقابل التبرع بـ 100 درهم، و6026 لدعم المبادرة بـ 200 درهم وعبر موقع الإلكتروني والتطبيق الذكي التابع للجمعية أو الاتصال على الرقم 80079.

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