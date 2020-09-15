«الشارقة الخيرية» تدعم متضرري السيول

المصدر: ( الشارقة - البيان)

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية حملتها الإنسانية «من شارقة الخير إلى سودان الوفاء» وذلك لإغاثة متضرري السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيق والتي ضربت مدناً عدة أودت بحياة الكثيرين، وتسببت في تدمير المنازل والمنشآت التجارية والخدمية في 16 ولاية بمختلف أنحاء الجمهورية، داعية المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء إلى تقديم الدعم اللازم لتمكين الجمعية من توفير مواد الإغاثة وتسيير التبرعات إلى مستحقيها، وتأتي الحملة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة.

وقال الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، أطلقت الجمعية حملتها الإنسانية لمؤازرة المتضررين بشكل عاجل في السودان الشقيق، حيث يأتي تنفيذ الحملة بإشراف سفارة الدولة في السودان، وعبر مكتب الجمعية في الخرطوم تعبيراً عن مشاعر الأخوة والإنسانية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، موضحاً أنه من المقرر إرسال حملة إغاثية تشتمل على المواد الغذائية والأغطية الثقيلة والخيام والأدوية، والتي ستوفر مساعداتها لما يقارب 10 آلاف مستفيد كمرحلة أولى.

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