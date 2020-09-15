هند العتيبة: التزامنا راسخ تجاه الفلسطينيين

المصدر: (دبي - وكالات )

أكدت هند العتيبة، مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن الإمارات لا تزال ملتزمة بحل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط. وكتبت هند العتيبة مقالاً في صحيفة «هآرتس»، جاء فيه: «التزامنا العميق والطويل الأمد تجاه الشعب الفلسطيني راسخ».

وقالت: «إن معاهدة السلام تتيح لدولة الإمارات ممارسة دور أٍقوى لدعم حل الدولتين»، وأن «موقف الإمارات واضح: نسعى إلى سلام حقيقي مع إسرائيل»، ولفتت إلى أن «الإسرائيليين والفلسطينيين جيران ويحتاجون إلى حل عادل ودائم لهذا الصراع».

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