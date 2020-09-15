العالم يشهد اليوم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية

المصدر: واشنطن - البيان، وكالات

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وبدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم، في واشنطن، في التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، بحضور بنيامين نتانياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل.

ويضم وفد الدولة إلى جانب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعلي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وهند مانع العتيبة مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي بالوزارة، وعدداً من المسؤولين.

خطوة شجاعة

وتم الإعلان عن معاهدة السلام، رسمياً، برعاية أمريكية، في 13 أغسطس الماضي، ووصفتها الدول الثلاث بأنها خطوة شجاعة نحو منطقة شرق أوسط أكثر استقراراً وتكاملاً وازدهاراً. وأشار بيان ثلاثي إلى أنها ستوفر تفكيراً جديداً حول طريقة معالجة مشاكل المنطقة وتحدياتها، مع التركيز على الخطوات العملية التي لها نتائج ملموسة، حيث تحمل في طياتها الوعد ببناء جسور جديدة تعمل على خفض تصعيد النزاعات القائمة ومنع نشوب صراعات جديدة في المستقبل.

وتأتي المعاهدة في الوقت المناسب، حيث على مدى العقد الماضي قد شهد زيادة ملحوظة في الحروب والدمار والنزوح وتحول ديموغرافي متزايد نحو الشباب.

وكانت الإمارات قد ألغت رسمياً قانون المقاطعة الذي تم إصداره قبل 40 عاماً، ما سمح للشركات والأفراد من الإمارات بإقامة علاقات تجارية مباشرة مع إسرائيل. وبدأ الوزراء من البلدين من مختلف القطاعات، ولا سيما في الشؤون الخارجية والأمن الغذائي، مناقشاتهم الرسمية الأولى حول فرص وآفاق التعاون الثنائي، وزاد البيان: «لقد فتحنا بالفعل خطوط الاتصال بين البلدين، ويتعاون الإماراتيون والإسرائيليون في الأبحاث الطبية والصحية حول كوفيد 19».

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