% 40 انخفاض أسعار الأسماك في أسواق الساحل الشرقي

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف سليمان الخديم نائب رئيس اتحاد جمعيات الصيادين في الدولة، ورئيس جمعية صيادي دبا الفجيرة، عن تراجع ملحوظ في أسعار الأسماك في أسواق الساحل الشرقي وصل لـ 40% نظراً لوفرة المعروض من جميع أنواع الأسماك الطازجة المحلية، وذلك بعد عودة صيادي المنطقة للصيد، بعد اعتدال الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

وأشار الخديم إلى أن الأسعار ستسجل انخفاضاً أكبر خلال الفترة المقبلة، حيث ستشهد المنطقة وفرة من مختلف الأسماك، لافتاً إلى أن الأسعار الحالية باتت متوسطة ومناسبة مقارنة مع أسعار فترة الصيف، حيث بلغ فيها سعر الخباط والكوفر الطازج 30 درهماً للكيلو، وكانا سابقاً بسعر 50 درهماً، لتشهد تراجعاً بفارق 20 درهماً في الكيلو جرام الواحد، وأصبح سعر سمك القباب يباع بـ 15 درهماً للكيلو، كما تراجع سعر الكنعد من 55 درهماً للكيلو ليصبح 25 درهماً، وبلغ سعر سمك سلطان إبراهيم نحو 10 دراهم للكيلو.

وأشاد الخديم بالدور المهم الذي تلعبه السلطات البيئية بالدولة ومساهمتها الفعالة للحفاظ على المخزون السمكي والعمل على تنميته، والتزام صيادي المنطقة بالقرارات المنظمة لمهنة الصيد.

وقال الخديم: «إن الوقت الحالي فرصة لشراء الأسماك الطازجة بعد أن باتت متاحة في السوق تعرض بوفرة على طاولات البيع بأسعار جيدة، مشيراً إلى أن زيادة المعروض من الأسماك أدى إلى انخفاض سعره، والتنوع في السمك يمنح المستهلك فرصة اختيار ما يرغب به من أسماك طازجة».

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