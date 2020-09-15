«القابضة» تطلق «سلال» لتعزيز منظومة قطاع الأغذية والزراعة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «القابضة» (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، عن إطلاق «سلال» في إمارة أبوظبي بهدف تنويع مصادر المنتجات الغذائية، وتحفيز نشاط الأغذية الزراعية والمصنّعة محلياً. وتكمل هذه الشركة جهود حكومة أبوظبي لتأمين الإمداد الغذائي في قطاع المواد الغذائية في الإمارة وتعزيز الأنشطة المرتبطة بها كالتوريد والتوزيع.

وستتولى «سلال» عدداً من المهام التي تهدف إلى حماية قطاع الأغذية والزراعة والمزارعين المحليين في الإمارة. ويتضمن ذلك إدارة برامج الشراء، وإدارة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية. فضلاً عن تطبيق برامج نقل المعرفة المتخصصة في تقنيات الزراعة الصحراوية، وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير لدعم زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه لصغار المزارعين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي معرض تعليقه على هذا البيان، قال خليفة سلطان السويدي، رئيس محافظ استثمارية في «القابضة» (ADQ): «يعد إطلاق «سلال» خطوة مهمة نحو المساهمة في ضمان حصول أفراد مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة على سلع غذائية آمنة ووفيرة، بأنسب الأسعار».

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