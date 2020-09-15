100 % زيادة في الوظائف المعروضة عبر «سوق العمل الافتراضي»

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

سجلت الوظائف المعروضة عبر منصة سوق العمل الافتراضي، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين لتوفير الخيارات البديلة للمتأثرين من أزمة تفشي فيروس «كورونا» زيادة بنسبة 100% منذ بداية أغسطس الماضي وحتى منتصف سبتمبر الجاري، بواقع 160 وظيفة جديدة، وذلك مقارنة بنحو 80 وظيفة معروضة عبر المنصة منذ إطلاقها في أبريل وحتى نهاية يوليو الماضي، وذلك بحسب الوظائف المعروضة عبر المنصة في الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين.

وتتيح المنصة للمنشآت التي يوجد بها فائض في أعداد العمالة من غير المواطنين المصرح لهم بالعمل لديها تسجيل بياناتهم في نظام سوق العمل الافتراضي لدعم احتياجات سوق العمل، في ظل وقف الاستقدام من خارج الدولة، ووفق الاحتياج من قبل المنشآت الأخرى، على أن يبقى التزامها تجاه هؤلاء العمال قائماً من حيث السكن والوفاء بكل مستحقاتهم «عدا الأجر»، وذلك حتى مغادرتهم البلاد أو التصريح لهم بالعمل بمنشأة أخرى.

تخصصات مختلفة

وشملت الوظائف المعروضة تخصصات عدة، تتناسب مع مختلف المؤهلات التعليمية، وبرواتب مجزية، تراوحت بين 3 آلاف درهم، وتجاوزت 12 ألف درهم في بعض الوظائف، بشرط توفر خبرة تزيد على 10 سنوات، وتصدرت الوظائف في قطاع الإنشاءات والعقارات أكثر الوظائف عرضاً، تلاها الصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات، وتوزيع المواد الغذائية والإدارة، كما طرحت مؤسسات القطاع الخاص الراغبة في الاستفادة من خبرات الموظفين، تخصصات في جميع الأعمال المرخص لها في الدولة، إضافة إلى تقديم بعضها فرص العمل الإضافي.

خصائص تفاعلية

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين أطلقت في ظل الحزم التحفيزية، خصائص تفاعلية مبتكرة، في منصة «سوق العمل الافتراضي»، من شأنها تطوير خدمات المنصة، ودعم الشركات والعمال المسجلين فيها بالشكل الذي يسهل من عمليات التوطين.

وتوفر حزمة الخصائص الجديدة للشركات، إجراء المقابلات الوظيفية عن بعد، عبر برنامج فيديو مبتكر، يتيح للشركات أيضاً، إدخال الملاحظات ونقاط تقييم المرشح بشكل فوري، ما يدعم إجراءات التباعد الجسدي.

مبادرة

تعتبر منصة سوق العمل الافتراضي، إحدى مبادرات «البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل»، حيث تسهم المنصة في تعزيز مرونة الانتقال، وتخفيف الأعباء التشغيلية عن المنشآت التي يوجد لديها فائض في أعداد العمالة غير المواطنة، وذلك من خلال تسجيل بيانات هؤلاء العمال في الموقع الإلكتروني careers.mohre.gov.ae.

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