إطلاق خدمة رفع وتنزيل القوارب للجمهور في دبي

المصدر: ( دبي - البيان)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خدمة «رفع القوارب واليخوت» للجمهور من مختلف شرائح المجتمع في الإمارة، وذلك من خلال الحوض الجاف في ورشة القرهود للصيانة التابعة للهيئة.

وأوضح محمد أبو بكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أن خدمات الحوض الجاف في ورشة القرهود للصيانة تشمل رفع وتنزيل القوارب، بالإضافة إلى توفير ساحات خارجية لأجراء أعمال الصيانة مزودة بإمدادات الطاقة والمياه، وهذه الخدمات تُقَدَّمُ للقوارب واليخوت، التي يصل طولها حتى 20 متراً، وأوقات العمل في الورشة هي: السبت إلى الخميس من الـ 8:00 صباحاً حتى الـ 5:00 مساءً لأعمال الصيانة، ومن الساعة 9:00 صباحاً حتى الـ 4:00 مساءً لأعمال رفع وتنزيل القوارب.

وهذه الخدمة موجّهة للأفراد من أصحاب القوارب واليخوت وكذلك إلى الشركات السياحية، التي تمتلك قوارب ويخوتاً وتنوي صيانتها واستدامتها لتقديم أفضل الخدمات لمتعامليها. ونوّه الهاشمي قائلاً: «إن الهيئة تقدم خدمة الرفع والتنزيل والساحات الخارجية فقط ولا تقدّم خدمة الصيانة».

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