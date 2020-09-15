الإمارات تعزّز قدرات الكوادر الحكومية في مصر والأردن وأوزبكستان

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت حكومة دولة الإمارات برامج وورش تدريب افتراضية «عن بعد» لموظفين حكوميين في جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية أوزبكستان، لتعزيز إمكاناتهم في مجال تصميم خدمات حكومية مبتكرة للمتعاملين عن بعد، بالاستفادة من تجربة الإمارات الناجحة في التعامل مع جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

ويأتي ذلك في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومة الإمارات، والدول الـ 3، الهادفة لتحديث وتطوير العمل الحكومي وتأهيل الكوادر والقيادات الحكومية، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وابتكار نماذج عمل جديدة، تتماشى مع الظروف والمتغيرات، لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات الحكومية خصوصاً في ظل التطورات، التي فرضها فيروس «كورونا» المستجد.

ورشة عمل

وضمن اتفاقية الشراكة في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تم عقد ورشة عمل افتراضية، شارك فيها ممثلون عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في جمهورية مصر العربية، وتم خلالها استعراض تجربة الإمارات الرائدة في العمل عن بعد، خلال جائحة «كورونا» التي أثبتت نجاحاً متميزاً.

وتطرقت الورشة إلى الخدمات التي قدمتها الهيئة لموظفي الحكومة الاتحادية والمتعاملين إلكترونياً عبر نظام إسعاد المتعاملين، ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، والتطبيق الذكي للهيئة، ومركز الاتصال الموحد، والمساعد الافتراضي «حمد».

الابتكار

وعلى صعيد الشراكة الإماراتية- الأردنية في التحديث الحكومي، تم عقد جلسة حوارية افتراضية بعنوان: «الابتكار في العمل الحكومي»، بحضور نخبة من المتحدثين في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعراض أبرز نماذج الابتكار في القطاع الحكومي ومشاركة التجارب الناجحة، بما يدعم جهود الارتقاء بآليات ونماذج العمل الحكومي وابتكار آليات جديدة وتطبيقات ذكية، تسهم في تبني أفضل الممارسات في الخدمات.

وسلطت الجلسة الضوء على دور مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في دعم الجهات الحكومية، وتعزيز قدراتها لمواكبة المتغيرات وإيجاد حلول فعالة، والتعريف بنموذج عمله، واستعراض التحديات التي تواجه الابتكار وطرق حلها لتهيئة بيئة محفزة، وإعداد قيادات قادرة على ترسيخ ثقافة الابتكار.

ابتكر

وتم خلال الجلسة استعراض آلية عمل وأهداف منصة «ابتكر»، التي أطلقها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي لتكون المصدر المعرفي الأول لأفضل مبادرات الابتكار والممارسات العالمية، ونشر ثقافة الابتكار ومفاهيمه وأدواته لتعميم منهجية الابتكار الحكومي الإماراتية والاستفادة منها.

كما تم عقد جلسة حوارية تناولت مفهوم الابتكار في العمل الحكومي أدارها عبد الله الحساوي الرئيس التنفيذي للابتكار في برنامج الشيخ زايد للإسكان، وشاركت فيها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم، وخالد يونس مدير إدارة الابتكار والريادة في وزارة التربية والتعليم، وعلي العجمي مدير إدارة نظم المعلومات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والرائد راشد القمزي رئيس قسم الابتكار في وزارة الداخلية، ونجوان المدفع مدير منصة الابتكار في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

التصميم الذكي

وعقدت فرق العمل المشتركة بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان، الورشة التفاعلية الافتراضية: «التصميم الذكي للخدمات»، والتي تناولت مبادئ تصميم الخدمات الحكومية، وفق أرقى المعايير بالاستفادة من تجربة الإمارات المتميزة في تصميم الخدمات الذكية، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز واستمرارية التطوير الحكومي الأوزبكي وتقديم الخدمات بكفاءة عالية ويسر، لتحقيق أفضل النتائج.

متغيرات

نظمت ورشة تفاعلية افتراضية بعنوان: «الاقتصاد والسياسة العامة ما بعد كوفيد 19»، أدارها الدكتور عبد الله العوضي المحاضر والمدرب في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وحضرها أكثر من 60 موظفاً من جهات حكومية أوزبكية، وناقشت التغييرات السريعة التي يشهدها العالم مع جائحة «كورونا»، وتغيير أنماط العمل، وسبل التعافي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز