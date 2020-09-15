ضبط عريس لمخالفة الاشتراطات

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من ضبط شخص آسيوي الجنسية، كان يقيم حفلاً بمناسبة زواجه في إحدى صالات الأفراح بالإمارة، من دون الالتزام بكافة الاشتراطات والإجراءات الوقائية المعتمدة والمنصوص عليها، لإقامة مثل تلك الحفلات، كما قام بنشر فيديوهات توضح عدم التزامه هو والمدعوون بإجراءات السلامة والوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ونشر تلك الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفاً بذلك قرارات النائب العام فيما يخص التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأكدت شرطة رأس الخيمة حرصها الدائم على سلامة وأمن جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وعدم تهاونها مع كل من يخالف الأنظمة والقوانين الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، للعمل معاً على الحد من انتشاره والقضاء عليه، من خلال التزام الجميع بكافة الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحد من انتشاره، داعية الجميع إلى الالتزام والتعاون حفاظاً على سلامة كافة أفراد المجتمع.

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