15 موظفاً ينالون دروع التميز في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

كرمت الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي، الفائزين في جائزة التميز بالإنتاجية، وهم 15 موظفاً يُعدون الأفضل إنتاجية في الفئات الوظيفية المستهدفة «عنصر دورية أمنية بمراكز الشرطة، عنصر دورية مرورية، متلقي بلاغات، عنصر تحرّ، معقب تحريات، معقب مخدرات». وسلم العميد الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، الحوافز المستحقة للفائزين في مبنى القيادة العامة لشرطة دبي، حيث استحق كل فائز «درع التميز» وشارة تقدير وشهادة شكر وثناء وتقدير ومكافأة مالية تقديراً لجهودهم المتميزة في تأدية المهام وتحقيقهم أعلى قدر من الإنتاجية والاحترافية في العمل.

وأكد العميد الدكتور صالح، أن معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يؤكد في كل المحافل والاجتماعات على أهمية المورد البشري كأساس وركيزة للارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي، وأن الاهتمام بتحفيز وتكريم المتميزين يعد أحد أهم الجوانب التي تدفع عجلة الأداء نحو الأفضل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، بما يوفر تنافساً شريفاً يحقق الاحترافية المنشودة، وهو ما تعمل عليه الإدارة العامة للموارد البشرية بشكل دائم ومستمر».

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