قسم الإنقاذ بشرطة الشارقة ينفذ 4244 مهمة

المصدر: (الشارقة - البيان)

كشف قسم الإنقاذ بإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن تنفيذ 4244 مهمة متنوعة منذ بداية العام الحالي، اشتملت على عمليات إنقاذ بري وبحري، وعمليات ذات طابع إنساني، وأخرى تشمل تأمين الفعاليات والمناسبات الرسمية التي أقيمت بالإمارة.

وأشار المقدم فيصل جاسم الدوخي مدير فرع الإنقاذ بشرطة الشارقة، إلى قيام القسم بتنفيذ 4244 مهمة إنقاذ، منها 292 مهمة ضمن عمليات الإنقاذ البري، و21 مهمة أخرى ضمن عمليات الإنقاذ البحري، فيما تعاملت مع 3007 طلبات نقل لحالات مرضية غير طارئة ضمن مبادرة فريق عمل النقل العام المراعي للسن «لفئة طريحي الفراش»، والتي تهدف إلى تحقيق استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأوضح أن القسم تعامل مع 850 حالة إنسانية توزعت بين التعامل مع حالات الوفاة الطبيعية والجنائية، إلى جانب المشاركة في تأمين 74 فعالية ومناسبة رسمية أقيمت بإمارة الشارقة في الفترة التي سبقت انتشار جائحة كورونا كوفيد 19.

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