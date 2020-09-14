المصدر: أبوظبي - وام

نظمت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، محاضرة افتراضية حول «تأثير العمليات الزراعية على إنتاج التمور الجيدة»، قدمها الدكتور عبد الله بن عبد الله، خبير دولي بإنتاج وإكثار النخيل في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وبمشاركة 73 من المزارعين والمنتجين والأكاديميين والمختصين بزراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور يمثلون 12 دولة عربية.

وتأتي هذه الندوة العلمية الافتراضية ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة، في إطار التزام الجائزة بنشر المعرفة العلمية والتوعية بالممارسات الجيدة للنخيل لتمكين المزارعين وتحسين جودة التمور.

وأعرب الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، عن تقديره للجهود العلمية والمهنية التي قدمها الخبير الدولي في منظمة «الفاو» الدكتور عبد الله بن عبد الله، في خدمة قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستويين الإقليمي والدولي، مشيداً بجهوده العلمية بصفته أحد أعضاء اللجنة العلمية في الجائزة وأحد الفائزين بالجائزة في دورتها الـ 10 ضمن فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمور والابتكار الزراعي.

ومن جهته أشار المحاضر الدكتور عبد الله بن عبد الله خلال الندوة إلى أن جودة التمور تبدأ في الحقل وهي نتيجة لمجموع المعاملات الزراعية التي تجرى على النخلة مستعرضاً برنامج العمليات الزراعية لخدمة النخلة بدءاً من جني حبوب اللقاح إلى التلقيح والخف وربط العذوق وتغطية العذوق والتقليم والتشويك والتعشيب وإزالة الفسائل والري والتسميد.

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