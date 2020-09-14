تكريم متميزين بمركز شرطة البحيرة الشامل لتفانيهم

المصدر: الشارقة - البيان

كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بمركز شرطة البحيرة الشامل، بحضور العقيد يوسف عبيد بن حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والمقدم عبدالله سالم النقبي مدير مركز شرطة البحيرة الشامل بالإنابة كلاً من: المساعد أول حسن محمد أحمد، والمساعد أول عبدالله رضا، والرقيب عبدالله إبراهيم الحوسني بمركز شرطة البحيرة الشامل، تقديراً لجهودهم المخلصة وإسهامهم الإيجابي البنّاء، وتميزهم وتفانيهم في العمل.

وأشاد قائد عام شرطة الشارقة، بجهودهم وحرصهم على أداء المهام الوظيفية على النحو المطلوب للارتقاء بالعمل الشرطي، موضحاً أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص القيادة على تكريم المتميزين من منتسبيها، داعياً كافة العاملين إلى أن يحذوا حذوهم، مؤكداً أن شرطة الشارقة ترتقي دائماً بخدماتها نتيجة لتميز كوادرها، وإخلاصهم وولائهم للعمل، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

ومن جانبهم عبر المكرمون، عن سعادتهم بهذا التكريم، الذي عدوه دافعاً كبيراً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وتحمل المسؤولية في أداء واجباتهم على أكمل وجه.

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