«إسعاد» تمنح حاملي بطاقتها خصماً حصرياً على فنادق ومطاعم «روتانا»

المصدر: دبي - البيان

وقعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، ومجموعة فنادق ومطاعم «روتانا» العالمية، في مبنى أكاديمية الشرطة، اتفاقية تعاون يتم بموجبها انضمام المجموعة إلى الخيارات المتنوعة من الفنادق والمطاعم التي تقدمها «إسعاد» لحامليها وأقاربهم من الدرجة الأولى، موفرة لهم خصماً حصرياً بنسبة %20 على فاتورة المطاعم، والتي يصل عددها إلى 173 مطعماً منتشراً في مختلف دول العالم، ويشمل الخصم كذلك تكلفة النزول في غرف وأجنحة الفنادق والمنتجعات الصحية للمجموعة التي يصل عددها إلى 61 فندقاً حول العالم.

وشهدت منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، توقيع الاتفاقية، والتي وقعها من طرف اللجنة، المقدم مسعود الحماد، نائب رئيس اللجنة، ومن طرف مجموعة فنادق ومطاعم «روتانا» جاي هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق، بحضور أمل حرب، نائب الرئيس التسويق والعلاقات العامة في المجموعة، وإبراهيم البلوشي، وصادق ممثلي قطاع المطاعم في لجنة بطاقة إسعاد، وصلاح هادي المنسق الإعلامي للجنة.

وفي تصريح لها، قالت منى العامري: «تشرفنا بتوقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة فنادق ومطاعم روتانا العالمية، لينضموا بذلك إلى برنامج بطاقة إسعاد المميز، الذي أنشأه معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بهدف إسعاد الموظفين الذين يعملون في الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية المنضمة للبرنامج، ونحن في لجنة بطاقة إسعاد ننفذ توجيهات معاليه.

وقد قطعنا شوطاً طويلاً في هذا المضمار، وأصبحت بطاقة «إسعاد» تحتل مكانة وسمعة مميزة تخطت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 46 دولة حول العالم، مقدمة بذلك عروضاً وخصومات حصرية ومميزة لأكثر من 140 ألف شخص ممن يحملون البطاقة، بالإضافة إلى أسرهم وأقاربهم من الدرجة الأولى، بما يحقق السعادة لكل من يحمل البطاقة، وهم شريحة كبيرة ومهمة في المجتمع».

وقدمت العامري، الشكر إلى هاتشينسون، على تعاونهم في إتمام هذه الاتفاقية، مؤكدة أن مجموعتهم أصبحت شريكاً مهماً للجنة بطاقة «إسعاد» وللقيادة العامة لشرطة دبي.

ومن جانبه، قال جاي هاتشينسون: «تمثل شراكتنا مع شرطة دبي من خلال بطاقة إسعاد، استكمالاً لدور روتانا في تعزيز علاقتها مع الدوائر الحكومية، لا سيما في القطاع المحلي وعلى مستوى السياحة، وتنبع أهمية هذه الشراكة من كونها توفر قيمة غير مسبوقة للعملاء، حيث يمكنهم الاستفادة من مجموعة واسعة من الامتيازات، والخصومات والخدمات الخاصة في كافة فنادقنا، ونأمل أن يكون إطلاق هذه الشراكة بداية علاقة طويلة ومجزية لكلا الطرفين، ونحن نلتزم بتوفير أفضل خدمة لشرطة دبي وجميع حاملي بطاقة إسعاد في كافة فنادقنا».

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