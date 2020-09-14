تكريم فريق إدارة عملية الانتقال لمبنى «العمالية» و«التنفيذ» في محاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

كرم عبد الرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، بحضور كل من القاضي عبد الله الكيتوب رئيس محكمة التنفيذ، والقاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية، الفريق الفني لإدارة الأمور اللوجستية، والموظفين المسهمين لإدارة عملية الانتقال للمبنى الجديد للمحكمة العمالية، ومحكمة التنفيذ، تقديراً لجهودهم المبذولة، والتي أسفرت عن انتقال الموظفين للمبنى الجديد دون حدوث أي توقف لأي خدمة من الخدمات المقدمة، واستمرارية أعمال وخدمات الوحدات التنظيمية المتأثرة بالنقل.

وقالت مريم السويدي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في محاكم دبي: «جاء هذا التكريم، برعاية «الإمارات للمزادات»، لتحفيز وتشجيع الكفاءات الشابة للفريق، الذي بذل جهوداً مضنية لتوفير بيئة عمل تواكب أحدث المعايير والمتطلبات العالمية للموظفين وللشركاء الاستراتيجيين على حد سواء».

وتوجه عبد الرحيم حسين أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، بخالص الشكر والتقدير لأعضاء الفريق، على ما قدموه من أداء مميز، وأعرب عن خالص شكره وامتنانه لـ «الإمارات للمزادات»، على هذا الدعم وهذه الرعاية الكريمة.

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