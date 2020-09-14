غداً انتهاء العمل بـ"قرار الظهيرة"

المصدر: وام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انتهاء العمل بقرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري.

وكان القرار دخل حيز التنفيذ منذ 15 يونيو الماضي، حيث تم بموجبه حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الثالثة من بعد الظهر، وذلك للعام الخامس عشر على التوالي، بهدف تأمين ظروف العمل المناسبة للعمال، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة في أوقات الظهيرة خلال أشهر الصيف.

وشهدت فترة تطبيق القرار حزمة من الضوابط والإجراءات، فضلاً عن تنظيم العديد من الفعاليات التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها لتجنيب العمال التعرض لضربات الشمس والإنهاك الحراري ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورنا المستجد.

واستثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية شريطة توفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة.

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