حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير بولندا

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، روبرت روستيك، سفير جمهورية بولندا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للسفير التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثنياً على جهوده في تعزيز العلاقات القائمة بين الإمارات وبولندا.

ومن جانبه، أشاد روبرت روستيك بمستوى العلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين الصديقين في المجالات كافة، معرباً عن شكره وتقديره لما لقيه من تعاون خلال فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة.

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