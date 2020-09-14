مباشر.. إحاطة إعلامية لحكومة الإمارات حول كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع خلال الإحاطة الإعلامية لدولة الامارات حول فيروس كورونا ان دولة الإمارات ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجيز الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد19 والذي سيكون متاحاً للفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي كوفيد19من أبطال خط الدفاع الأول

واصاف ان نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وقد تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم وأظهرت أنه سليم وآمن للاستخدام.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 61,084 فحصاً. وكشفت الوزراة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 777 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و530 حالة شفاء، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة.

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