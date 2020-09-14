بلديه دبا الفجيرة تصادر كميات من مادتي البان والنسوار

المصدر: وام

أسفرت الجولات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها بلدية دبا متمتثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة شعبة التفتيش عن مصادرة (70.178) كجم من مادتي النسوار والبان الأحمر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لضمان عدم تكرار المخالفة.

وأوضح سعادة المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا، أن مادتي النسوار والبان من المواد المحظورة حيث يتناولها البعض، وبعضهم يقوم بترويجها بغرض بيعها.. لافتاً إلى أن أضرار هذه المادة لا تقتصر على المتعاطين فقط بل تشوه الطرقات والمباني وتنعكس سلبا على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد أن البلدية مستمرة في تنفيذ الحملات لمواجهة كافة أشكال التجاوزات والأنشطة الغير القانونية ، التزاما بحرص البلدية على صحة وسلامة المجتمع وانطلاقا من رؤيتها لضمان مستوى حياة أفضل لسكان مدينة دبا و لضمان استدامة البيئة.

وأثنى سعادته على جهود فرق التفتيش في سحب هذه المنتجات من الأسواق المحلية لأنها تشكل خطراً على الصحة العامة.

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