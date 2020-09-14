"طرق دبي" تطلق خدمة رفع القوارب واليخوت للجمهور

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أخيراً خدمة "رفع القوارب واليخوت" للجمهور من مختلف شرائح المجتمع في الإمارة وذلك من خلال الحوض الجاف في ورشة القرهود للصيانة التابعة للهيئة.

وتفصيلا، أوضح محمد أبو بكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن خدمات الحوض الجاف في ورشة القرهود للصيانة تشمل رفع وتنزيل القوارب، بالإضافة الى توفير ساحات خارجية لأجراء أعمال الصيانة مزودة بإمدادات الطاقة والمياه، وهذه الخدمات تُقَدَّمُ للقوارب واليخوت، التي يصل طولها حتى (20) مترا، وأوقات العمل في الورشة هي: السبت إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحا – 5:00 مساء لأعمال الصيانة ومن الساعة 9:00 صباحا – 4:00 مساء لأعمال رفع وتنزيل القوارب.

وهذه الخدمة موجّهة للأفراد من أصحاب القوارب واليخوت وكذلك إلى الشركات السياحية، التي تمتلك قواربا ويخوتا وتنوي صيانتها واستدامتها لتقديم أفضل الخدمات لمتعامليها.

ونوّه الهاشمي قائلا: "أن الهيئة تقدم خدمة الرفع والتنزيل والساحات الخارجية فقط ولا تقدّم خدمة الصيانة وعلى أصحاب القوارب واليخوت اصطحاب شركة الصيانة، التي يريدونها مما يوفر مرونة في تقديم الخدمة."

وقال مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: تسعى الهيئة دائما إلى إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى إسعاد المجتمع بمختلف شرائحه، أفرادا ومؤسسات، وذلك من خلال تقديم خدمات متميّزة وذات جودة عالية.

كما أشار الهاشمي إلى الموقع الاستراتيجي للورشة البحرية في القرهود في منتصف خور دبي، الذي يسهل الوصول إليها من أصحاب القوارب واليخوت سواء من جهة القناة المائية أو من جهة الخور والاستفادة من الخدمة بأسعار منافسة.

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