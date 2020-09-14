شرطة رأس الخيمة تضبط عريساً آسيوياً لمخالفته الاشتراطات الاحترازية في إقامة حفل زفافه

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من ضبط شخص آسيوي الجنسية، كان يقيم حفلاً بمناسبة زواجه في إحدى صالات الأفراح بالإمارة، من دون الالتزام بكافة الاشتراطات و الإجراءات الوقائية المعتمدة و المنصوص عليها، لإقامة مثل تلك الحفلات، كما قام بنشر فيديوهات توضح عدم التزامه هو و المدعويين بإجراءات السلامة و الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونشر تلك الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفاً بذلك قرارات سعادة النائب العام فيما يخص التدابير الاحترازية و الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى نيابة الطوارئ و الأزمات و الكوارث، لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأكدت شرطة رأس الخيمة حرصها الدائم على سلامة وأمن جميع أفراد المجتمع من مواطنين و مقيمين، وعدم تهاونها مع كل من يخالف الأنظمة و القوانين الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، للعمل معاً على الحد من انتشاره و القضاء عليه، من خلال التزام الجميع بكافة الاشتراطات و الإجراءات الوقائية و الاحترازية التي تحد من انتشاره، داعية الجميع إلى الالتزام و التعاون حفاظاً على سلامة كافة أفراد المجتمع.

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