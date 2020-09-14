شرطة رأس الخيمة تضبط عريساً آسيوياً لمخالفته الاشتراطات الاحترازية في إقامة حفل زفافه
تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من ضبط شخص آسيوي الجنسية، كان يقيم حفلاً بمناسبة زواجه في إحدى صالات الأفراح بالإمارة، من دون الالتزام بكافة الاشتراطات و الإجراءات الوقائية المعتمدة و المنصوص عليها، لإقامة مثل تلك الحفلات، كما قام بنشر فيديوهات توضح عدم التزامه هو و المدعويين بإجراءات السلامة و الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونشر تلك الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفاً بذلك قرارات سعادة النائب العام فيما يخص التدابير الاحترازية و الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى نيابة الطوارئ و الأزمات و الكوارث، لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.
وأكدت شرطة رأس الخيمة حرصها الدائم على سلامة وأمن جميع أفراد المجتمع من مواطنين و مقيمين، وعدم تهاونها مع كل من يخالف الأنظمة و القوانين الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، للعمل معاً على الحد من انتشاره و القضاء عليه، من خلال التزام الجميع بكافة الاشتراطات و الإجراءات الوقائية و الاحترازية التي تحد من انتشاره، داعية الجميع إلى الالتزام و التعاون حفاظاً على سلامة كافة أفراد المجتمع.