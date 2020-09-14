محمد بن راشد يعزز دور المجالس الاتحادية في تحقيق الأولويات

المصدر: أبوظبي ــ وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة من التعيينات الجديدة في عدد من مجالس الإدارات الاتحادية، وذلك في ضوء الجهود لتطوير منظومة العمل في الحكومة الاتحادية، ودعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات في الدولة. تأتي التعيينات الجديدة في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير، وبهدف تطوير عمل المجالس الاتحادية وتفعيل دورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والأولويات الوطنية.

واعتمد سموه تعيين معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة رئيساً لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، وتعيين معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيساً للمجلس التنسيقي للصناعة، وتعيين معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع رئيساً لمجلس جودة الحياة، ونائباً لرئيس مجلس جودة الحياة الرقمية.

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