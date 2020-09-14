حمدان بن محمد يدشن جيلاً جديداً من تخطيط الموارد البشرية بدبي

المصدر: دبي ــ وام

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (25) لسنة 2020 بشأن السجل الموحد لموظفي حكومة دبي، بهدف إيجاد مصدر موثوق لبيانات الموظفين، وحصرها، وتصنيفها، وضمان دقتها وجودتها، وكذلك إدارة ومراقبة بيانات الموظفين ضمن إطار موحد، والمساهمة في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية، والاستجابة لتطبيق سياسات الإمارة نحو التحول الذكي.

وبإصدار هذا القرار يكون سموه قد اعتمد جيلاً جديداً من بيانات تخطيط وإدارة رأس المال البشري في دبي من خلال اعتماد السجل الذي يستند إلى توظيف أحدث علوم البيانات والإمكانات الهائلة التي تتيحها، حيث سيصبح المصدر الرسمي والوحيد على مستوى الإمارة فيما يتعلق ببيانات موظفي الحكومة، كما سيدعم الجهات الحكومية في دبي لتحقيق أعلى معدلات مؤشرات الأداء الرئيسية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز