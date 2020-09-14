محمد بن راشد: «مرحبا مليونْ حمدانْ الرِّشيدْ»

المصدر: دبي - البيان

احتفى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعودة أخيه، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، سالماً معافى إلى أرض الوطن، في قصيدة جديدة لسموه، أكد فيها أن الفرح غمر الجميع بسلامته، متمنياً له دوام العافية والمسرة والعمر المديد. وقال فارس العرب في أبيات رائعته الجديدة:

مــرحــبـا مــلـيـونْ حــمــدانْ الــرِّشـيـدْ

عــنــكْ طـــارْ الــشَّـر يـانـسـلْ الــكـرامْ

يـــا أخــويـهْ يـــا الـعـزيزْ إلْـقـاكْ عـيـدْ

نـــــوِّرَتْ داركْ ولــــكْ غــنَّــىَ الــحِـمـامْ

وكــــلْ أهـــلْ دبـــيْ فــرحـانْ وسِـعـيـدْ

يـــعـــلْ أيَّـــامِــكْ مـــسَــرَّاتْ وسَـــــلامْ

لـــكْ تـحـيِّـهْ وعـشـتْ فــي عـمـرٍ مـديـدْ

بــالـفَـرَحْ والــخـيـرْ عــــامٍ بَــعــدِ عـــامْ

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