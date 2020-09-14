محمد بن راشد: «مرحبا مليونْ حمدانْ الرِّشيدْ»
احتفى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعودة أخيه، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، سالماً معافى إلى أرض الوطن، في قصيدة جديدة لسموه، أكد فيها أن الفرح غمر الجميع بسلامته، متمنياً له دوام العافية والمسرة والعمر المديد. وقال فارس العرب في أبيات رائعته الجديدة:
مــرحــبـا مــلـيـونْ حــمــدانْ الــرِّشـيـدْ
عــنــكْ طـــارْ الــشَّـر يـانـسـلْ الــكـرامْ
يـــا أخــويـهْ يـــا الـعـزيزْ إلْـقـاكْ عـيـدْ
نـــــوِّرَتْ داركْ ولــــكْ غــنَّــىَ الــحِـمـامْ
وكــــلْ أهـــلْ دبـــيْ فــرحـانْ وسِـعـيـدْ
يـــعـــلْ أيَّـــامِــكْ مـــسَــرَّاتْ وسَـــــلامْ
لـــكْ تـحـيِّـهْ وعـشـتْ فــي عـمـرٍ مـديـدْ
بــالـفَـرَحْ والــخـيـرْ عــــامٍ بَــعــدِ عـــامْ