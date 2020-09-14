تدشين التشغيل التجريبي للمستشفى الميداني الإماراتي - السوداني

المصدر: أبوظبي ـ البيان

دشنت «إمارات العطاء» المرحلة التشغيلية التجريبية للمستشفى الإماراتي - السوداني الميداني المتنقل في منطقة التمنيات شمال مدينة الخرطوم بحري بهدف تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقاية تطوعية بإشراف أطباء من الإمارات والسودان من المتطوعين في برنامج القيادات الإنسانية العربية الشابة وتحت شعار: «على خطى زايد»، بمبادرة مشتركة من زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة مستشفيات السعودي - الألماني وبالشراكة مع المركز السوداني للتطوع ومؤسسة دواء بلا حدود بهدف التخفيف من معاناة المتضررين من الأطفال والنساء وكبار السن.

وثمن أهالي منطقة التمنيات شمال مدينة الخرطوم بحري مستوى الخدمات التطوعية الصحية للفرق الطبية الإماراتية والسودانية.

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