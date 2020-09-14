المنامة: موقفنا ثابت تجاه حقوق الفلسطينيين

المصدر: المنامة - وكالات

أكد وزير شؤون الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، أن موقف بلاده ثابت من حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف الرميحي، في تصريحات صحفية، أمس، أن إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل خطوة تاريخية ومهمة تجاه إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهي خطوة واقعية تساعد على إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً للمبادرة العربية. وشدد الرميحي على موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، والتي تأتي في صدارة أولوياتها، وضرورة حصوله على كامل حقوقه المشروعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز