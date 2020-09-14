سيف الشامسي: تكثيف الدوريات لضبط المخالفين

المصدر: الشارقة- عصام الدين عوض

أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، رئيس الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة أنه سوف يتم تكثيف العمل الميداني من قبل الفرق المحلية بالإمارة، إضافة إلى تكثيف رسائل التوعية للحد من انتشار (كوفيد 19)، مطالباً كل أفراد المجتمع التقيد بالاشتراطات والتدابير الاحترازية تجنباً لانتشار الفيروس، وتجنباً للمخالفات التي تنتج عن عدم التقيد، كما أنه تم ضبط العديد من المخالفين من الذين لم يتقيدوا بالتدابير الاحترازية، محذراً في الوقت ذاته من عدم التقيد، مبيناً أن تقصير أمد المواجهة مع الفيروس والوصول إلى «صفر إصابات» يتوقف بالدرجة الأولى على تحلي أفراد المجتمع كافة بأعلى قدر من المسؤولية، والالتزام بالتدابير الوقائية، التي حددتها الجهات المعنية، ومنها الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث، مثمناً الجهود المبذولة من كل الأعضاء والجهات المشاركة خلال عمل الفريق في مواجهة جائحة «كورونا» .

دوريات

وأضاف: هناك دوريات أمنية وتنظيمية سوف تقوم بمهامها خلال الفترة المقبلة وبصورة يومية، تنتشر في شوارع الإمارة لضبط المخالفين، كما ناشد الجمهور الالتزام بالتعليمات، التي تصدرها السلطات الصحية والأمنية المعنية .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز