إغلاق مسبح في دبي

المصدر: دبي - وام

أغلقت فرق التفتيش التابعة لمجلس دبي الرياضي و«اقتصادية دبي» مسبحاً لإحدى المنشآت الرياضية في الإمارة لعدم الالتزام بالبروتوكول والإجراءات الاحترازية الخاصة بالمسابح في المنشآت الرياضية والمعتمدة للوقاية من فيروس «كوفيد 19».

ورصدت فرق التفتيش في المسبح عدم وجود لوحات خاصة بالتباعد بين مرتاديه وأصدرت قرار الإغلاق لحين توفير جميع مستلزمات الوقاية وفي مقدمتها اللوحات الإرشادية وتطبيق المسافات القانونية للتباعد بين مستخدمي المسبح وفق البروتوكول الرسمي المعتمد من الجهات الرسمية المختصة بجائحة «كوفيد 19»، والذي تم تعميمه من مجلس دبي الرياضي على جميع الأكاديميات والمنشآت الرياضية ومراكز التدريب واللياقة البدنية. وتواصل فرق التفتيش زياراتها التفقدية للأكاديميات ومراكز تدريب اللياقة البدنية وممارسة الرياضة للتأكد من الالتزام التام من الإدارات والممارسين بتطبيق البروتوكول الرسمي وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس «كوفيد 19».

الجدير بالذكر أن فرق التفتيش قامت خلال زياراتها التفقدية خلال الأيام الماضية بتحرير غرامتين ماليتين على غير الملتزمين بالإجراءات الخاصة بأندية اللياقة البدنية وهي 5000 درهم لمخالفة عدم الالتزام بالتباعد، و3000 درهم لمخالفة عدم ارتداء الكمامة لأحد موظفي النادي. وحث مجلس دبي الرياضي جميع الأندية ومراكز التدريب على التطبيق الدقيق والحازم لجميع الإجراءات الاحترازية التي يتضمنها بروتوكول العودة لممارسة النشاط الرياضي والتدريبات، كما أكد استمرار مفتشي المجلس واقتصادية دبي بحملات التفتيش والرقابة للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات والحفاظ على سلامة جميع المشاركين من هواة الرياضة الذين تتصدر سلامتهم اهتمام القيادة الرشيدة وجميع الدوائر الحكومية ومن بينها مجلس دبي الرياضي وتمثل محور جميع قراراتها وجهودها.

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