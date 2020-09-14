«دبي للسياحة» تغلق 4 منشآت وتوقف تصاريح 14 وتوجّه إنذارات نهائية لـ19

المصدر: دبي - البيان

أكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» ضرورة المحافظة على المكاسب التي حققتها حكومة دبي ضمن استراتيجيتها الخاصة بمرحلة العودة التدريجية للنشاط السياحي والتجاري، وحتى الوصول إلى ممارسة الحياة الطبيعية بشكل كامل وآمن في المدينة، وهو ما تطلب منها بذل المزيد من الجهد لتعزيز مكانة دبي كإحدى الوجهات الآمنة على مستوى العالم، والذي تكلل بحصول المدينة على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة، فيما ساهم إطلاق مبادرة «دبي الضمانة» (Dubai Assured) في منح الزوار والمقيمين المزيد من الطمأنينة بضمان امتثال الوجهات والأماكن التي يزورونها لبروتوكولات الصحة والسلامة العامة.

وأوضحت «دبي للسياحة» أن القيادة الرشيدة تضع دائماً صحة وسلامة أفراد المجتمع والزوار في مقدمة أولوياتها، لاسيما خلال هذه الفترة التي شهدت تحديات كبيرة ناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، وهو ما يتطلب من الجميع التعاون الكامل واتباع التدابير الوقائية للحفاظ على الصحة العامة، والمضي قدماً نحو مرحلة التعافي.

وحرصت الدائرة منذ بداية الأزمة وحتى هذه المرحلة على التواصل المستمر مع شركائها في القطاع، واطلاعهم على آخر المستجدات، وتزويدهم بالإرشادات والاشتراطات الضرورية لاستئناف الأنشطة السياحية بشكل تدريجي ضمن بيئة آمنة سواء للموظفين في الأماكن التي يتم فيها التعامل مباشرة مع الزوار أو للجمهور، مشددة على ضرورة عدم التهاون في تطبيقها أو التساهل مع المخالفين.

وفي هذا الصدد، تقوم فرق التفتيش التابعة للدائرة بجولات ميدانية على المنشآت الفندقية ومناطق الجذب السياحي للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والإرشادات المعتمدة من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي في مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وكذلك من الجهات المعنية حسب كل نشاط. وفي إطار جهودها الرامية إلى ضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المُتبّعة للحد من انتشار الفيروس، قامت «دبي للسياحة» برصد بعض المخالفات، واتخذت الإجراءات المناسبة بحقها ومن بينها إغلاق 4 منشآت، وإيقاف تصاريح 14 منشأة، فيما تم توجيه إنذار نهائي لـ 19 منشأة.

تدابير

من جهة أخرى شددت اقتصادية دبي من إجراءاتها التأديبية بحق مخالفي التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي (كوفيد 19)، مشيرة إلى أنه سيتم مضاعفة مدة الإغلاق وقيمة الغرامة المالية المفروضة على المنشأة المخالفة، وذلك استناداً إلى طبيعة التجاوز الذي يتم رصده.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أغلقت يوم أمس مطعماً في منطقة بلو واترز، وذلك بالتعاون مع سياحة دبي، بسبب عدم التزامه بالتدابير الاحترازية. كما تم مخالفة منشأة تجارية داخل أحد مراكز التسوق، بسبب عدم لبس الكمامات من جانب الموظفين، بالإضافة إلى تنبيه 4 منشآت أخرى، لضرورة وضع الملصقات الأرضية للتباعد الجسدي بشكل كاف وواضح.

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أوضحت اقتصادية دبي أن عدد المحال المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية خلال جولة أمس، بلغ 518 منشأة، منوهة بضرورة التزام الجميع بالتدابير الاحترازية المعمول بها في الإمارة، وذلك للحفاظ على صحة المجتمع، وضمان استمرارية دوران عجلة الاقتصاد.

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