عبدالله بن زايد يصل إلى واشنطن للتوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل

المصدر: واشنطن - وام

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وبدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. وصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل غداً، بحضور بنيامين نتانياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل.

ويضم الوفد إلى جانب سموه.. معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعلي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة وهند مانع العتيبة مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي بالوزارة وعدداً من المسؤولين.

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