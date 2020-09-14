«الإقامة» و«دبي لرعاية النساء» تدعمان المبادرات المجتمعية

المصدر: دبي- البيان

وقّعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بدبي، وذلك في إطار حرص إقامة دبي على تعزيز المسؤولية المجتمعية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والهيئات المعنية بدعم المبادرات الإنسانية والخيرية في الإمارات.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في دعم وتعزيز المبادرات المجتمعية في ما يخص المرأة والطفل وتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب المؤسسية بين الطرفين، حيث يتعاون الطرفان في تفعيل وتطبيق الورش والبرامج التوعية والتثقيفية في مجال رعاية المرأة والطفل، بالإضافة إلى حرص الطرفين على تعزيز أواصر التعاون بينهما في مجال حماية النساء والأطفال لتحقيق المصالح المشتركة .

وقع الاتفاقية من جانب إقامة دبي اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومن جانب مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، شيخة سعيد المنصوري المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بحضور عدد من المسؤولين .

ثقافة

وقال اللواء المري: «نعمل في إقامة دبي على ترسيخ ثقافة الشراكة، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات في الدولة، وتبادل الخبرات وصولاً لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021 وخطة دبي الاستراتيجية 2021».

دعم

قالت شيخة سعيد المنصوري المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال:إن المؤسسة تؤمن بأن دعم الأسرة بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص يعد قضية عامة يشترك في مسؤوليتها الجميع، لذا جعلت من بناء وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ركناً أساسياً في استراتيجية عملها، لتقديم أعلى مستويات الخدمة لكل متعامليها، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة.

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