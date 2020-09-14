26 شاشة عرض ذكية في الفجيرة للموارد الطبيعية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

صرح المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أنه تمت إضافة 15 شاشة إلكترونية ذكية جديدة ليبلغ إجمالي عددها 26 شاشة عرض، الهدف منها رفع مستوى الخدمات المقدمة لإسعاد المتعاملين وتسهيل التواصل والتنسيق بين كافة الموظفين في مختلف قطاعاتها وإداراتها بصورة آمنة ومبتكرة، مؤكداً أن المؤسسة حريصة على التطوير وتسخير كافة التقنيات الحديثة لتواصل مهام عملها بتميز، تجسيداً لتطلعات الحكومة الرشيدة.

3 لغات

وترتبط الشاشات التفاعلية بنظام إسعاد المتعاملين والدعم الفني في المؤسسة، كما تدعم تبادل الصور والمواد الفيلمية حول كافة أعمالها، ويتم تحديثها بشكل دوري مع الالتزام بشروط ومعايير لمستوى المواد المقدّمة، والتي تُعرض بـ 3 لغات وهي العربية والإنجليزية والأوردو.

فريق عمل

وقال علي قاسم: إن هناك فريق عمل متمثّلاً بقسم الاتصال المؤسسي يعمل على تجهيز الشاشات الذكية بالهوية المؤسسية وإدارتها ومتابعتها وتغذيتها بمختلف المعلومات والخدمات التي تقدّمها المؤسسة للمتعاملين بشكل مترابط وبجودة عالية، مع عرض الأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها داخلياً وخارجياً في مختلف المواسم، مؤكداً أن ذلك يأتي تماشياً مع التوجّهات الوطنية في إنشاء منصة ربط شاملة بالاعتماد على أعلى معايير الأمن والسلامة الرقمية، وضمن خُطط المؤسسة ومساعيها الدؤوبة نحو التحوّل الرقمي الذي يُمثّل مرحلة ربط للخدمات ورفع جودة التطبيقات الذكية للمساهمة في تحقيق رضا وسعادة المتعاملين.

استشراف المستقبل

ويمثل الربط الإلكتروني الذكي قيمة خِدَمية مضافة للمؤسسة وانعكاساً لما توصلت إليه اليوم من تطوّر ملحوظ وتحديث إلكتروني لخدماتها المُواكبة للتطوّرات التقنية المبتكرة التي نشهدها اليوم لاستشراف المستقبل وتسريع وتيرة الإنجاز ودعم مسيرة الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وذكر أن الشاشات الذكيّة تساهم في تقديم المساعدة للمسؤولين في الإدارة لمتابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالموظفين وفِرق العمل فيما يخص الخدمات المقدّمة للمتعاملين والشركاء ومبادرات المسؤولية المجتمعية المتنوعة.

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