«أبوظبي التقني» يدرب 160 خبيراً من 16 دولة على تنظيم مسابقات المهارات

المصدر: أبوظبي – البيان

نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب والتقني والمهني، بالتعاون مع منظمة مهارات آسيا العالمية، برنامجاً تدريبياً «عن بعد» لخبراء المهارات في الدول الأعضاء بالمنظمة.

مشاركةوشارك بالبرنامج 160 خبيراً يمثلون 16 دولة، واستمر لـ 4 أسابيع، لتدريب الدول على آليات تنظيم مسابقات المهارات «عن بعد» لأول مرة، بالتعاون مع مهارات روسيا العالمية، وشركة أمنية للرعاية التعليمية الفنلندية «OEP» وشركة ستوديكا الدولية المتخصصة في المجالات التكنولوجية والبرمجيات، إضافة إلى 3 شركات روسية متخصصة في نظم المعلومات.

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