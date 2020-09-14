حاكم عجمان يتعرّف على خطط ومشاريع وزارة التغير المناخي

المصدر: عجمان - وام

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على استراتيجية وخطط وبرامج ومشاريع وزارة التغير المناخي والبيئة، التي تنفذها حالياً.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان، أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، الذي قدم شرحاً وافياً حول سياسة الوزارة للمرحلة المستقبلية، وأهم المشاريع التي ستنفذها خلال المرحلة المقبلة، على مستوى الدولة عامة، وعجمان خاصة.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وحمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم، وعدد من كبار المسؤولين.

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