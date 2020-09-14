جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد تكمل استعدادها لاختتام الموسم 22

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، والمنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي، تتواصل استعدادات الجائزة لاختتام الموسم 22 في أجواء منسجمة مع الظروف الوبائية المحلية.

وقالت أمينة الدبوس السويدي، المدير التنفيذي للجائزة: «تحرص جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة على انسيابية وجودة العمل والأداء وتفعيل أهداف الجائزة على أرض الواقع، والتي من أبرزها: «تحفيز وتشجيع الإبداع في مجالات متعددة، مما يساهم في تنمية فكر وثقافة الطفل، ولذلك عكفت الجائزة خلال الفترة الماضية ولا زالت في استلام المشاركات وتصنيفها وترتيبها تمهيداً لانعقاد لجان التحكيم وفقاً للاحترازات الوبائية المحلية وانسجاماً مع أنظمة وقوانين الدولة الوبائية والصحية، كما تم وضع تصور مبدئي للحفل الختامي ومنهجية تنفيذه بصورة وقائية تضمن سلامة الجميع».

وأضافت أمينة الدبوس: «نطمئن جميع أبناء وبنات الأسر والآباء والأمهات المشاركين في فعاليات الموسم 22 بأن جميع الترتيبات والتحضيرات والتجهيزات تسير على أحسن وضع ونظام، وأن الجائزة تضع مشاركات وأعمال الطلاب والطالبات محل كل الاهتمام، ومواسم الجائزة تسير وفقاً للخطة المدروسة دون تأخيراً، وتم وضع جدول زمني لتحديد انعقاد لجان التحكيم وحفل الاختتام يتم إقراره واعتماده خلال الأيام القليلة القادمة بعد التشاور والمباركة من سمو رئيسة وراعية الجائزة، وسوف يعلن رسمياً حتى يتسنى للمشاركين التفاعل مع برامج اختتام الموسم الحالي».

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