مراكز المزهر وأم الشيف الثقافية الإسلامية تستقبل 1600 دارسة

المصدر: دبي - البيان

استقبلت إدارة البرامج المعرفية الإسلامية لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ما يزيد على 1600 دارسة بمراكز المزهر وأم الشيف الثقافية الإسلامية من مختلف المراحل العمرية للعام الدراسي 2020 - 2021، وذلك في ظل تحول العملية التعليمية من الحضور المباشر إلى التعلم عن بعد، عبر استخدام تقنيات الاتصال المرئي.

وأوضحت حمدة أحمد المهيري مديرة إدارة البرامج أنه تم استقبال الدارسات عن بعد عقب الإعداد الأمثل للخطط الدراسية للعام الجديد، وذلك بالتكيف مع المستجدات الحالية، وتحفيز الدارسات على طلب العلم مهما اختلفت الآلية والوسائل، مثمنة دور المعلمات اللاتي عملن على استحداث مجموعة من الخطط التعليمية، التي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية، بالتعاون مع الفريق التقني بالدائرة لنشر وتعزيز الفكر الإسلامي الوسطي بين مختلف شرائح المجتمع.

ونوهت بأن البرامج والأنشطة، التي تنظمها إدارة البرامج المعرفية الإسلامية تستهدف بشكل أساسي السيدات وطلاب وطالبات المدارس، وذلك بهدف تعزيز الثقافة الإسلامية ورفع مستوى الوعي الديني والتعريف بقيم ومقاصد الدين الإسلامي الوسطي لديهم.

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