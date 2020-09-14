5285 عينة غذائية تم تحليلها بمختبر بلدية عجمان بـ6 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة احمد

بلغ إجمالي العينات الغذائية التي تم فحصها في مختبر رقابة الأغذية التابع لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، 5285 عينة خلال النصف الأول، حيث بينت التحاليل أنه تم اكتشاف 991 عينة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، مقابل 4258 عينة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، و36 عينة غير غذائية لا يتم مقارنتها بالمواصفات القياسية، وتمت عملية التحليل من خلال استخدام أجهزة ومعدات حديثة في مجال تحليل العينات، وهي مواكبة أحدث النظم العالمية في مجال الفحص المخبري.

مختبر جديد

وكشف المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط، لـ «البيان» عن اعتماد مشروع تجهيز مختبر لفحص بقايا المبيدات في مختلف أنواع الأغذية، ويساهم المشروع في حماية المستهلك من الأمراض الناجمة عن تلوث المواد الغذائية من بقايا المبيدات ومن خلال مطابقتها للمواصفات المعتمدة والحد من استيراد المنتجات الغذائية الملوثة ببقايا المبيدات التي قد تؤثر سلباً على صحة وسلامة الإنسان.

وأفاد بأنه بلغ عدد العينات التي تم فحصها في مختبر البيئة 620 عينة، منها 460 عينة بيئة بحرية لرقابة جودة البيئة البحرية، و25 عينة مياه جوفية ومياه الزراعة، وعدد 6 عينات أسمدة عضوية، بالإضافة إلى تحليل 129 عينة بيئية أخرى، خلال النصف الأول.

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