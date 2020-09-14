إقبال على عيادات مستشفيات «صحة»

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حرصها على تقديم رعاية صحية عالمية المستوى لجميع المتعاملين مع منشآتها، والتي تعمل حالياً بكامل طاقتها وتوفر العلاج للمرضى في جميع التخصصات، وقد مددت ساعات العمل في مراكزها الصحية وعياداتها لتلبية الطلب المتزايد من المراجعين وإعطائهم مرونة في أوقات مراجعتهم لمنشآتها.

وقال الدكتور أنور سلام، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في شركة «صحة»، إن منشآت «صحة» من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات خارجية شهدت إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي خلو المستشفيات التابعة لصحة من مصابي فيروس «كوفيد 19».

وأضاف أن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها شركة «صحة» حرصاً على سلامة المتعاملين والموظفين حققت نجاحاً لافتاً، ولم تسجل أي حالات إصابة بين المراجعين لمنشآت «صحة» ولا للعاملين فيها، إذ اتخذت «صحة» مجموعة واسعة من التدابير الوقائية لضمان سلامة المرضى وعائلاتهم والعاملين في المنشآت الصحية، وطبقت أعلى المعايير العالمية في مجال التطهير والتعقيم، بالإضافة لمراقبة الدخول للمستشفيات والمراكز الصحية مع التعقيم وفحص درجة الحرارة عند المداخل، وكذلك وضع حواجز زجاجية بين موظفي الاستقبال والمرضى إلى جانب إعادة تصميم غرف الانتظار من أجل تطبيق التباعد الجسدي مع توزيع المواعيد وإعادة جدولتها لتجنب الازدحام، إلى جانب الكثير من إجراءات السلامة والوقاية التي تم اتخاذها في جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لـ«صحة». وأوضح أن شركة «صحة» توفر رعاية متميزة للذين يعانون من الأمراض المزمنة، وتوليهم جلَّ اهتمامها.

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