خط ساخن لحماية ودعم كبار السن في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن إطلاق الخط الساخن لحماية ودعم كبار السن من المواطنين والمقيمين في إمارة دبي، وذلك في إطار استكمال منظومة الحماية التي نصت عليها سياسة كبار السن في الإمارة وأوكلت مسؤوليتها للهيئة، وبهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة تتيح تطوير برامج وخدمات بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتحسين جودة حياة كبار السن وضمان سلامتهم.

ويستقبل الخط الساخن 800988 اتصالات كبار السن أو القائمين على رعايتهم على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية بما في ذلك طلبات الدعم والاستفسارات المتعلقة بالخدمات سواء الصحية أو القانونية أو الاجتماعية. كما يستقبل الخط الساخن، بلاغات الانتهاكات وطلبات الحماية، ويشرف متخصصون في مجال رعاية وحماية كبار السن على التعامل مع الاستفسارات والبلاغات ليتم التدخل وتوفير الدعم والمساندة من دون تأخير عندما يقتضي الأمر بالتعاون مع الجهات المعنية.

أولوية خاصة

وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع: منحت القيادة أولوية خاصة لكبار السن واعتمد المجلس التنفيذي لحكومة دبي في مايو الماضي سياسة خاصة لتمكين كبار المواطنين، وتعزيز استفادة المجتمع من خبراتهم، والحماية والمشاركة المجتمعية لكبار المواطنين وكبار السن في إمارة دبي، والتي أعدتها هيئة تنمية المجتمع.

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