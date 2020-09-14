إعادة تشغيل محطة الجبيل للحافلات بالشارقة بطاقة 50 %

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالشارقة، وبالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة إعادة تشغيل محطة الجبيل للحافلات، وتشغيل خطوط النقل بين المدن اعتباراً من 15 من الشهر الجاري 2020، وذلك بعد توفير جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل سلامة الركاب.حيث اعتمدت اللجنة مجموعة من الإجراءات الوقائية، لإعادة تشغيل خدمات نقل ركاب خطوط النقل بين المدن، التي تربط إمارة الشارقة بالإمارات الأخرى، والتي تتمثل في خفض الطاقة الاستيعابية إلى 50%، وتخصيص مداخل للفحص الحراري، جاء ذلك خلال زيارة اللجنة التنفيذية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لمحطة الجبيل للحافلات، برئاسة العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، وبحضور أحمد القايد نائب مدير إدارة النقل بين المدن.

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