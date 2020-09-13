«الرحمة للأعمال الخيرية» تسعد 11054 يتيماً داخل الدولة وخارجها

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

كشفت جمعية الرحمة للأعمال الخيرية في رأس الخيمة، عن إنفاق 465.917 ألف درهم لإسعاد 11054 يتيماً داخل الدولة وخارجها، منذ بداية العام الجاري، مؤكدة أن الأيتام كانوا وما زالوا في مقدمة الفئات المستهدفة، بهدف تحقيق الأمان والاستقرار المجتمعي لهم، ودعم جوانب حياتهم الاجتماعية والتعليمية والثقافية.

وأوضح عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام للجمعية أن الجمعية وضعت اليتيم داخل الدولة وخارجها، ضمن أولوياتها سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة، التي تعتبر صناعة الإنسان أولوية، حيث تعد جمعية الرحمة الأكثر انتشاراً خارج حدود دولة الإمارات في رعاية فئة الأيتام بعدد 10405 كفالات يتيم، من إجمالي 11054 يتيماً تكفلهم الجمعية داخل الدولة وخارجها، بدعم أبناء الدولة من أصحاب الأيادي البيضاء.

وأشار إلى أن الجمعية خصصت صندوق اليتيم، الذي أنفق 465.917 ألف درهم منذ بداية العام الجاري على مشاريع كفالة الأيتام ورعايتهم، وتوفير الدعم الإضافي لهم في المناسبات والأعياد، وتشجيع المتفوقين منهم لتعزيز ثقتهم بأنفسهم، واستكمال مسيرة حياتهم.

وأضاف: نفذت الجمعية العديد من المبادرات، التي من شأنها دعم اليتيم منذ بداية العام منها: البرنامج الصحي لـ25 يتيماً، والبرنامج الرياضي لـ40 يتيماً، ومبادرة كسوة لفئة الأيتام الذكور لـ40 يتيماً، ومبادرة الرسوم الدراسية، وذلك عن طريق سداد جزء من الرسوم الدراسية بقيمة إجمالية 200.000 درهم، ومبادرة «ادعمني لأتعلم»، لتوفير أجهزة اللاب توب للأيتام داخل الدولة لتيسير العملية التعليمية، ومبادرة «ميرك في بيتك»، وهي توصيل المير الرمضاني لـ 200 أسرة يتيم داخل الدولة، ومبادرة «كسوة عيد».

وأكدت آمنة محمد الشحي رئيسة قسم الكفالات والرعاية الإنسانية بالجمعية أن الجمعية استقبلت 322 كفالة يتيم جديد، منذ بداية العام 2020، وذلك بدعم من أصحاب الأيادي البيضاء من أبناء دولة الإمارات، حيث يوجد العديد من النماذج المشرفة من أبناء الدولة، من خلال رعاية أحد المواطنين لأكثر من 100 يتيم داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى أسر مواطنة، يكفل كل شخص فيها مجموعة من الأيتام.

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