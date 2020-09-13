شرطة عجمان تكرم العميد مبارك الرزي لمسيرته المتميزة

المصدر: عجمان - البيان

كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، العميد مبارك خلفان الرزي لخدمته المتميزة على مدار 23 عاماً في المؤسسة العقابية والإصلاحية، والتي استمرت بالعطاء اللامحدود والإدارة القيادية المتميزة، كما هنأه بمنصبه الجديد كمدير عام للمواد والخدمات المساندة.

وسلم القائد العام لشرطة عجمان شهادة التقدير والهدية التذكارية للعميد مبارك الرزي بحضور كبار الضباط وصف الضباط والموظفين من المؤسسة العقابية قدموا خلالها له التهنئة بالمنصب الجديد، وأثنى على خدمته وإنجازاته المتوالية وحرصه على تقديم أفضل الخدمات والحفاظ على جودة حياة النزلاء في المؤسسة، مؤكداً اهتمام القيادة بتقدير جهود المخلصين والمتفانين في العمل، داعياً له بالتوفيق في منصبه الجديد كمدير عام للموارد والخدمات المساندة، متمنياً له المزيد من السداد في المهام الجديدة.

ومن جانبه عبر العميد مبارك الرزي عن بالغ شكره وتقديره للقائد العام لشرطة عجمان على هذا التكريم، مؤكداً حرصه الدائم على العطاء والبذل بما يعزز مسيرة العمل الأمني بالإمارة متمنياً لشرطة عجمان دوام التقدم والازدهار.

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